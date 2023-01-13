В двух районах Туркестанской области сменились акимы

В структуре акимата Туркестанской области произошли кадровые перестановки.

Новым главой района стал 45-летний Арман Абдуллаев, ранее занимавший пост акима Казыгуртского района. Как стало известно, Мухит Отаршиев, который до этого руководил районом, был уволен по собственному желанию. Нового акима представил глава региона Дархан Сатыбалды накануне.

«Сарыагашский район один из крупных, а потому здесь необходим ответственный человек с огромным опытом работы. Надеемся на плодовторную работу. Также если есть проблемы, обращайтесь к нам, мы с пониманием ко всему относимся и всегда в курсе всего что происходит в районе в том числе«, — сказал Дархан Сатыбалды.

Справочно: Арман Абдуллаев родился в 1977 году в селе Жанабазар Казыгуртского района Южно-Казахстанской области. Образование высшее, специальности — экономика и менеджмент на предприятиях, инженер-экономист. Интересно, что свой карьерный путь Абдуллаев начал с небольшого ТОО, где работал охранником. Далее в 2013 году стал специалистом отдела сводного анализа департамента экономики ЮКО. В разные годы проработал на руководящих должностях в управлениях в управлении экономики и бюджетного планирования ЮКО, затем был акимом Шардаринского и Казыгуртского районов.

Кстати на должность акима Казыгуртского района Дархан Сатыбалды назначил Азизхана Исмаилова, который моложе своего предшественника на 5 лет.

Исмаилов также уроженец Южно-Казахстанской области. В разные годы работал в филиале «Эмбамунайгаз» в Атырау, в управлениях координации и соцпрограмм, развития языков ЮКО и руководил управлением финансов ЮКО. Также был замруком управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области.

«У нас одна задача, одни цели. Я надеюсь на плодотворное сотрудничество. Будем работать. Самое главное- обеспечить комфорт наших жителей», — сказал Дархан Сатыбалды, представляя нового акима Казыгуртского района.