С Днем города, Шымкент

Дорогие земляки, южане! Поздравляю всех вас с Днем города!

Хочу пожелать, чтобы этот город был самым лучшим для каждого из вас, чтобы эта точка на карте – Шымкент – значила что-то особенное и важное в вашей жизни.

Живите и радуйтесь каждому рассвету, наслаждайтесь теплом, любуйтесь роскошными закатами!

От всей души желаю вам с каждым днем чувствовать невероятный прилив сил! А силы нам нужны, чтобы сделать жизнь в этом уголке планеты лучше и счастливее. Пусть каждый житель Шымкента почувствует себя нужным и важным деятелем, пусть будут почет и уважение всем жителям. Пусть город растет, развивается и занимает особое место в ваших сердцах.

Всем мира и благополучия, здоровья и единства! А «имениннику» желаю оставаться самым лучшим и самым красивым городом на планете.

Валентина КУЛИКОВА, почетный гражданин города Шымкента

Уважаемые жители города Шымкента! От всего сердца поздравляю вас с Днем города!

Мы все гордимся красотой нашего родного Шымкента, гостеприимством его жителей, сохраненными национальными традициями и обычаями, уникальной, более чем 2200-летней историей.

Из этого региона вышло много выдающихся казахских деятелей, которые внесли важный вклад в становление и развитие казахстанской государственности. Пусть всегда наш город будет оставаться таким же привлекательным и образцовым, как сейчас, а горожане – счастливыми.

Желаю вам сохранять наш город в порядке, уважать и чтить культурные ценности, гордиться его достопримечательностями. С праздником!

С искренними пожеланиями, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Куба Андриан ЕЛЕМЕСОВ

Поздравляю всех шымкентцев с праздником! У города славная история и, надеюсь, не менее прекрасное будущее. Наш Шымкент нас объединяет. Мы – это и есть наш город!

Дорогие земляки, пусть у каждого из вас будет своя прекрасная история, которая произошла на улицах родного Шымкента. Пусть каждая семья живет здесь счастливо и благополучно. Пусть город растет, становится краше, пусть каждый, кто посетит его, почувствует комфорт, уют и доброе отношение к себе.

Искренне желаю, чтобы Шымкент сохранил традиции интернационализма, дружбы и согласия между всеми его жителями. Отдельное пожелание молодежи города – растите! И в человеческом плане, и в профессиональном. Становитесь высококлассными, надежными специалистами, чтобы ваш честный труд был востребован и хорошо оплачен! И еще – уважайте старшее поколение, многое из того, чем пользуетесь вы сегодня, было создано их самоотверженным трудом.

С Днем города, дорогие! Клара АЛИПОВА, почетный гражданин города Шымкента, почетный гражданин Южно-Казахстанской области

Дорогие шымкентцы! День города – это наш общий праздник, торжество с яркими шарами, мороженым, дискотекой, весельем, музыкой! Какой же классный наш Шымкент! Я горжусь, что родился именно в нем, что вырос в этой неподражаемой среде оптимистов, потрясающей атмосфере гостеприимства.

Земляки, пусть каждый день вашей жизни в Шымкенте будет наполнен счастьем, благополучием и успехом. Пусть город преображается и процветает, а его улицы наполняются смехом, радостью и добротой.

Всем здоровья, благополучия и новых ярких впечатлений. Пусть ваша гордость за Шымкент никогда не иссякает, а любовь к родному городу укрепляет наши связи и объединяет нас!

Манас ӨМІРБИ, студент политехнического колледжа г. Шымкента

Дорогие мои земляки! Сразу на память пришли слова из стихотворения Валентины Сааковой, написанного в середине ХХ века: «Можно бредить дальним Ленинградом или шумной праздничной Москвой, но всегда со мною будешь рядом ты, Чимкент, от солнца золотой!»

Но я не поэтесса, петь дифирамбы любимому городу не буду, потому что не умею. И все-таки, опираясь на свой жизненный опыт, уверена, что два чувства спасают нас в жизни – ЛЮБОВЬ и ЮМОР.

Если у моих земляков есть одно из двух, то они – счастливые люди! Если у них есть оба, то они непобедимы и могут преодолеть любые невзгоды. В связи с этим очень хочется, чтобы отцы нашего города, философствуя о благах народу, сидя в креслах у руля власти, чаще выходили в него ИНКОГНИТО. Только ТАК они смогут узнать истинную жизнь людей. Смогут узнать, как на самом деле живут горожане. А зная это, принесут больше пользы для населения и чувства удовлетворения для себя!

Еще раз с праздником, мои дорогие! Будьте здоровы, веселы и счастливы!

Людмила КОНЬКО, пенсионерка, влюбленная в свой город

Дорогие мои земляки, шымкентцы! Поздравляю вас с Днем любимого города! Города, где я родился, вырос, окончил среднюю школу №29, работал в гражданской авиации. Города, откуда началась моя дорога в кино, когда по объявлению в газете я поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве. Где бы я ни жил, где бы ни снимал свои фильмы, никогда не забываю о нашем родном городе, о солнечном Шымкенте!

С нашим общим праздником, дорогие земляки! Пусть и дальше процветает, растет и развивается Шымкент. Пусть вы, его жители, будете самыми счастливыми на Земле!

Сергей ДВОРЦЕВОЙ, лауреат Каннского кинофестиваля, член киноакадемии ОСКАР,

член академии НИКА