Шымкентский мальчик моет колеса и зарабатывает по 200 тысяч в месяц

Шымкент всегда славился своей предприимчивостью и трудолюбием, этими качествами наделены практически все возрастные группы проживающие в третьем мегаполисе Казахстана.

Журналисты издания встретили юного шымкентца, который рассказал, как зарабатывает деньги. Мальчику 10-11 лет. Напомним, в Казахстане запрещено привлекать на работу детей. Но, есть и такие жители города, которые не хотят просто так сидеть дома.

Итак, мальчик, назовем его Адалбек, живет в Шымкенте. Он хорошо учится и на летние каникулы решил помочь своим родителям.

Адалбек решил мыть колеса авто и лобовые стекла, за что ему платят деньги.

«Я решил не тратить время летом и хочу себе заработать. А еще хочу помочь домашним. Зачем просто так сидеть, жаловаться на жизнь, нужно работать. В день я получаю около 8-10 тыс тенге, смотря как поработаешь. Я соблюдаю правила безопасности, в основном подхожу на стоянки и предлагаю услуги. Помыл 10 авто и уже тысяч 5 есть. Бывает и так, что дяденьки дают побольше, хвалят и просят быть осторожным», — говорит мальчик.

Мальчик рассказал, что в месяц может заработать около 200 тысяч тенге. Деньги работяга отдает маме и сестренкам и копит себе.

«Я помогаю маме, покупаю домашним что-нибудь. Сам тоже себе оставляю. Многие спрашивают зачем ты работаешь? Я почему нет? Я же молодой, а что просто так дома сидеть. Многие жалуются на жизнь, а я хочу в ней что-то менять», — говорит работяга.

Итак, у парня есть мечта. Мальчик не хочет много денег, не планирует стать космонавтом или акимом, он хочет учиться и быть полезным своему государству.