Сладости и аттракционы: Абайский акимат устроил праздник детям Шымкента

Сотрудники Абайского акимата подготовили праздничную программу для детей района.

На празднование в «Наурыз-парк» были приглашены дети оставшиеся без попечения родителей, ребята из малообеспеченных семей, и других социально-уязвимых слоёв населения.

Отметить детский праздник в первые летние дни специалисты Абайского акимата пригласили около сотни детей из малообеспеченных семей. Программа была насыщенной: развлекательные номера, аттракционы и угощения. Всё что может настроить на радостное летнее время.

«В нашем районе из 257 тысяч проживающих горожан, половину составляют дети. Как вы знаете, территория нашего района с января месяца увеличилась, добавились новые микрорайоны. Мы постараемся провести мероприятие так чтобы оно запомнилось нашим детям. В праздновании принимают участие ученики наших художественных и спортивных школ. Но на этом наши мероприятия для детей не заканчиваются. Мы стараемся уделять им внимание и вне зависимости от дат. И у нас будет для ребят ещё много подарков», — говорит заместитель акима Абайского района г. Шымкента Гульнур Асылбекова.

Кульминацией праздничной программы стала раздача сладких угощений и мороженого, а затем организаторы мероприятия пригласили детей на аттракционы. Как признаются родители школьников, такие развлечения у ребят бывают нечасто и поэтому запомнятся надолго.

«Мне хотелось бы выразить благодарность сотрудникам Абайского акимата. У меня трое детей-школьников и нас очень часто приглашают на такие праздники. Сегодня я пришла с одним из них. Большое спасибо — это такая радость видеть сияющие глаза детей. Пусть будет побольше таких праздников», — благодарит организаторов жительница г. Шымкента Жаркынай Темирова.

Такие праздники будут устраивать детям как можно чаще, пообещали руководители Абайского акимата. А пока в эти жаркие дни, чтобы отдыхающие школьники не теряли времени даром, районное руководство совместно со специалистами Департамента по ЧС договорилось с владельцами бассейнов об организации бесплатных уроков плавания.