2000 штук мороженного раздадут в зоопарке Шымкента

Зоопарк Шымкента готовит поздравительную программу для детей.

1 июня дети с родителями смогут прийти в гости к животным абсолютно бесплатно, кроме того, маленьких виновников торжества угостят десертом, и даже покажут развлекательную программу. Об этом сайту OTYRAR рассказала методист Улжан Жумантайкызы.

«1 июня вход для детей на территорию зоопарка до 17 лет будет бесплатный. А еще с 11.00 до 15.00 для мальчишек и девчонок будет проходить развлекательная программа, с участием аниматоров. В честь празднования Дня защиты детей. Но самый приятный сюрприз будут бесплатно подарены 2000 штук мороженого, 300 воздушных шаров», — рассказала сотрудница.

К слову в зоопарке отметили, что каждый год в детский праздник стараются порадовать маленьких жителей города. В этом году маленьким посетителям еще и подарят кепки с логотипом зоопарка. Всего головных уборов заготовлено 300 штук.

Мы надеемся, что праздник запомнится радостным и заливистым смехом детей, и обойдется без драк родителей за бесплатные подарки.

Алиса Бойко