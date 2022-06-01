День защиты детей отпраздновали в Шымкенте. На главной площади мегаполиса выступили танцевальные и эстрадные ансамбли. Посмотреть на красочное шоу пришли дети с родителями.

«Сегодня двойной праздник, лето началось и день защиты детей. Я так ждала этот день. Я сегодня выступаю, пою песни, про наш праздник», — говорит Толганай Торегельды, жительница г.Шымкента.

На площади также прошла выставка прикладного искусства. Здесь представлены картины и поделки, созданные воспитанниками различных культурных объединений. А саму площадь дети разрисовали яркими красками. Продолжился праздник в русском драматическом театре. Здесь свои достижения представили школьники старших классов.

Поздравить детей с праздником пришел и аким Шымкента. 2022 год объявлен «Годом детей». Больше 500 школьников за это время стали обладателями кубков и наград, призерами школьных олимпиад и спортивных соревнований.

«Всем детям желаю здоровья, родителям благополучия, чтобы было мирное небо над нашими головами и успехов в учебе, и чтобы они провели успешно и безопасно каникулы«, — говорит Шынгыс Мукан, первый заместитель акима г.Шымкента.

В этом году была предусмотрена программа для развития направлений поддержки детей — школьников обеспечили горячим питанием и разнообразным досугом. К сентябрю 2022 года в Шымкенте планируют сдать в эксплуатацию 17 новых школ. А до конца 2023 года полностью ликвидировать трехсменные школы.