«ШымкентТранстелеком» организовал спартакиаду для детского дома

Воспитанники четвертого детского дома встретились на футбольном поле не случайно – пока одни готовятся к матчу, другие болеют за своих.

Праздник детям подарила компания «Транстелеком». Директор Шымкентского филиала говорит – задача компании вызвать у детей интерес к спорту, командные игры способствуют укреплению командного духа.

«У нас в обществе ТТС ежегодно проводится спартакиада. Это 5-я по счету, в городе Шымкенте, проводится впервые здесь. Необходимость спартакиады – проявить интерес к спорту. В этом году выбрали мини футбол – это сплочает дух, дети могут командно выиграть игру. Среди всех филиалов по Казахстану, мы обращаемся к детским домам, помогаем подарками, которые необходимы детям. В этом году подарили теннисный стол, телевизор и футбольные мячи«, — говорит управляющий директор филиала АО «ШымкентТранстелеком» Саян Аширбеков.

Не меньше детей праздника ждут преподаватели, за воспитанников они переживают как за родных детей, и как родители, все чувства и эмоции, пропускают через себя.

«Сегодня наши дети разделились на две команды и сыграли в футбол. Для воспитанников детского дома — это большой праздник, каждое событие помогает ребенку раскрыться и проявить себя», — говорит учитель Акмарал Мусабек.

На спартакиаде нет победителей и проигравших – настолько хорошо выступили обе команды. Кроме медалей, компания «Транстелеком» подарила детям то, чего они так долго ждали: теннисный стол, мячи и телевизор!

Аниматоры, танцы, игры, фуршет, подарки – каждый праздник оставляет у ребят из детского дома впечатления, которые они будут помнить.

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