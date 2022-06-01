Воспитанников детского дома поздравили с Днем защиты детей

Международный день детей отпраздновали в детском доме Сайрамского района.

Настроение праздника ребятам подарили спонсоры которые привезли им сладкие подарки, а малыши подготовили для гостей праздника концертную программу.

Вкусные презенты для малышей привезли директор федерации бокса Шымкента Аскар Турысбеков, начальник городского департамента полиции Кайрат Дальбеков и сотрудники спорткомплекса «Динамо». Ребята от сладких подарков остались в восторге.

«Прежде всего хочу поздравить вас с праздником — Днем защиты детей. Растите здоровыми и счастливыми. 2022 год президент назвал годом детей. Пусть у вас все сложится удачно», -говорит Кайрат Дальбеков, начальник департамента полиции г.Шымкента.

Концерт продолжился спортивными состязаниями. На спортивной площадке организовали перетягивание каната.

«Мне понравился концерт. В будущем, когда я вырасту, я хочу стать полицейским», — рассказал воспитанник детского дома.

Гости праздника также ознакомились с бытом воспитанников детского дома и пообещали навестить их в следующем году.