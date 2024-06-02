«Не хочу, чтобы из-за меня кто-то страдал»: рассказ девочки из детского дома

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Шуддин Саидов
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Дети
Генерал Думан Таев с детьми из детского дома.

Настоящее шоу устроили стражи порядка Шымкента для воспитанников детского дома.

ДЕТСКИЕ МЕЧТНЫ ДОЛЖНЫ СБЫВАТЬСЯ

Мы в детском доме. Это обычное учреждение, там десятки детей. В свой праздник они улыбаются, играют, поют и веселятся. Но не вооруженным глазом видно, что в их глазах есть усталость и грусть. Ведь дети не должны жить без родителей, а они живут.

Мы поговорили с воспитанницей детского дома. Девочка с хвостиками (назовем ее так) идет на беседу с журналистом с большой ответственностью. Подбежала к подружке, и та поправила волосы. Маленькая собеседница села на скамейку и приготовилась отвечать на вопросы.

В такие моменты сложно что-то спрашивать, ты нервничаешь, ведь перед тобой ребенок, который пережил и переживает жизнь без родителей. Смотришь на девочку и боишься ее травмировать своими вопросами, и понимаешь, а какая хуже может быть травма, когда ты ребенок и живешь вне дома, без родителей.

Наша собеседница начала рассказывать про брата и старшую сестру. История брата кстати, занимательная. Парень с детства хотел стать полицейским. На одной из таких встреч с генералом свою мечту озвучил. Начальник полиции г. Шымкента помог парню осуществить мечту, сейчас он уже на третьем курсе в академии полиции МВД РК.

«Полицейские наши друзья! Они помогли исполнить мечту моего брата. Он уже на третьем курсе и мы его ждем. Жду, когда меня заберет, когда он приедет. А еще у меня есть сестра, у которой тоже есть планы и цели! У нас всех они есть! Я пока не решила точно, кем я хочу стать, но мне нужно что-то ответственное, чтобы не было такого. Хочу быть надежной, держать свое слово, чтобы никто из-за меня не страдал», — говорит девочка с хвостиками.

МАМА….

А где твоя мама? Где твои родители? Как задать этот вопрос ребенку, который живет в детском доме? Спокойно, так чтобы не навредить — мы спросили у девочки. Она словно ждала, словно немного проверяла, а зададут ли? Задали!

«Нас несколько детей (число не озвучиваем. прим.автора). Все у нас хорошо! Я не держу злобу на родителей. Можно я не буду говорить про это? Все нормально», — говорит наша собеседница.

МЕЧТА ДЕВОЧКИ С ХВОСТКАМИ 

О чем мечтает ребенок? У всех есть цели стать врачами, акимами, безнес леди и так далее. А о чем мечтает девочка 11 лет из детского дома?

«Жизнь покажет. У меня много целей, но есть одна значимая! Я хочу сделать жизнь своего воспитателя лучше. Она обо мне, о моих братьях и сестре заботится как о своих, я хочу ее сделать счастливой. У нас тут воспитатели ангелы. Они вкладывают в нас все! Я никогда ее не оставлю! Спасибо им за все! Вы не представляете, как сложно им приходится. Сложно завоевать любовь, а они заслужили! Я не привыкла говорить о планах, время покажет», — говорит уверенная девочка.

ДРУЗЬЯ ВСЕГДА РЯДОМ

У детского дома, где живут наши герои, особенные покровители, шутят они-Департамент полиции Шымкента. Тут начальник полиции свой в буквальном смысле, он многих знает по именам. В месяц раз туда приезжают спецназовцы, которые учат мальчиков спорту и готовят к взрослой жизни, можно сказать старшие братья.

«Три выпускника учатся в академии МВД в Караганде, мы всегда присматриваем за ребятами. Был такой случай: в прошлом году ученик 8 класса пожелал устроиться в полицию и мы приложим все усилия в его воспитание для успешного зачисления», — говорит Думан Таев, начальник полиции г. Шымкента.

СЛУЖУ РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Служить так, чтобы была польза. Детей нужно обучать, прививать патриотизм с детства. А о чем думает ребенок в детском доме? Уже в сознательном возрасте идет понимание, а как дальше просто жить и не сбиться с пути?

Тут на помощь идут сотрудники полиции.  Они делают свое дело, общаются с детьми и помогают. Государство не забывает о них. Да, условия не домашние, но порой и дома бывает хуже, согласитесь?

«Мы приезжаем в детский дом регулярно. Мы стараемся уделить время нашим детям! Дети чужими не бывают. Ну как их оставить? Как? Может и есть этому объяснение, но я его не пойму. Это же ребенок, это твоя часть. Нет, я никогда не пойму такого», — говорит один из сотрудников полиции.

ПОДАРИТЬ РЕБЕНКУ СВЕТ

«Есейіп кетсем де, мен саған сәбимін. Көңіліңді көктемдей көзіңнен танимын», — есть такие слова в песни великого казахского композитора Шамши Калдаякова. Автор пишет своей маме: «Даже когда я вырасту, я буду для тебя ребенком. Твое настроение я узнаю, прочитав все в твоих глазах», говорит он.

А кому адресуют свои песни дети из детских домов? Чье настроение должны узнать по глазам они? Для кого они должны быть ребенком?

Дети Казахстана! Дети всего мира, будьте счастливы! 

 

 

 

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