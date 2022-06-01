Медики 12- ой поликлиники устроили праздник для детей

Детский праздник отметили медики Шымкента. Нарядившись в костюмы сказочных героев, врачи пошли в гости к детишкам.

В отделениях 12-ой поликлики маленьких пациентов встречали с подарками.

Врачи узкого профиля навестили детей, которые не могут сами передвигаться, героям праздника не только вручили подарки, но и провели медосмотр.

«У нас много детишек, к каждому особенный подход. Надеемся что праздник удался. Желаем детишкам всего самого наилучшего и здоровья»,- говорят медики.

Тем временем, в каждом отделении и на участках 12-ой поликлиники украсили помещения, где аниматоры в виде сказочных героев с детишками играли, рисовали и дарили подарки.

«Такие мероприятия для детей мы проводим регулярно, нам важно чтобы наши детишки были здоровы. Мы от всей души поздравляем наших маленьких героев с праздником, дарим им подарки и обещаем следить за их здоровьем», — говорят медики.

Тех детишек, которые получают лечение в реабилитационном центре, тоже не оставили в стороне. Мики Маус и Человек Паук навестили деток и пообещали регулярно приходить в гости.