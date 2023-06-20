Средний ремонт улиц Амангельды и Кисык начнется в июле

Мы получили ответ по поводу ремонта улиц Амангельды и Кисык в Старом городе.

В городском управлении пассажирских перевозок и автомобильных дорог заявили: сейчас ведётся процедура государственных закупок, с целью определения подрядной организации. В июле начнётся средний ремонт. В этом году, в целях улучшения состояния дорожного покрытия, на территории города будет проведен средний ремонт 243 объектов и почти 300 улиц. Общая протяженность дорог, на которой ведётся средний ремонт, составляет больше 200 киломнтров.

Из них, на сегодняшний день, интенсивно ведутся работы по укладке асфальта на 26 улицах. В результате дорожных строительных работ, хорошее и удовлетворительное состояние дорог, планируют привести до конца года до 71-го процента.