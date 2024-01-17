Крупный пожар произошел в Шымкенте

Крупный пожар произошел в Старом городе Шымкента. Сообщение о возгорании поступило в департамент по чрезвычайным ситуациям 17 января в 01:15, передает OTYRAR.

По данным сотрудников ДЧС, пожар произошел в строительных магазинах «Евролюкс», «Гармония», «Марморит», «Медина», а также на складе по улице Айтеке би.

«Площадь пожара составляет 1300 квадратных метров, общая площадь здания — 1400 квадратных метров. Сотрудники ДЧС работают на месте в усиленном режиме», — рассказали otyrar.kz оперативную информацию в официальный представитель ДЧС г. Шымкента Аскар Шарип.

Дым от пожара был виден за несколько километров от улицы Старого города, на которой расположено самое большое в Шымкенте количество строительных магазинов. Очевидцы говорят, что пострадавших нет. Все подробности масштабного пожара мы сообщим по мере поступления информации.