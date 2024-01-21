Снесут ли древнюю мечеть Кошкар-ата в Шымкенте?

В соцсетях распространяется видео, на котором сносят пристройки древней мечети Кошкар-ата, передает OTYRAR.

В сети разбушевался конфликт недовольных шымкентцев, так как мечеть была построена в середине XIX века и имеет особую ценность. Над ней трудились лучшие мастера из Ферганы.

В Управлении архитектуры и градостроительства дали комментарий по поводу работ и заверили, что сама мечеть сносу не подлежит.

«По вопросу сноса мечети информируем вас о том, что мечеть не подлежит сносу. Осуществляется снос пристройки с навесом на территории мечети, согласно поданного заявления руководства мечети»,- сказано в официальном сообщении.

Журналистам нашего издания пообещали более подробный ответ, но чуть позже. Мы будем держать вас в курсе событий.