Технологию капельного орошения внедряют в Туркестанской области

В Созакском районе Туркестанской области широко внедряют технологию капельного орошения, передает OTYRAR со ссылкой на «Хабар 24».

Из-за засушливого климата хозяйства были вынуждены поливать кормовую люцерну дождевой водой и довольствоваться разовым укосом в сезон. Благодаря новому методу удалось в разы увеличить посевы и урожай.

Житель Созакского района Талгат Сейдахметулы методом капельного орошения выращивает 40 гектаров кормовой люцерны. Раньше после первого сбора, землю использовали под пастбище. Тогда собирали 100-150 тюков с гектара. Теперь есть надежда, что урожайность возрастет в 2 раза.

«Это очень высокоэффективное оборудование. Оно способствует высокой урожайности. Мы надеемся провести 2-3 укоса в сезон», — говорит Талгат Сейдахметулы.

Оборудование для капельного орошения стоимостью 52 миллиона тенге доставили из-за границы. В сумму входит подключение техники, обустройство бассейна и бурение колодца. Половину расходов компенсирует государство. Поливальной машиной можно управлять через специальное мобильное приложение.

«В этом году на капельное орошение перевели 241 гектаров земли. У нас засушливый регион. Нет проточных арыков, озер. Для полива используем воду из горных ручейков, скапливаем их в специальных резервуарах. Поэтому данная технология очень хорошо для нас подходит, тем более что предусмотрены государственные субсидии», — говорит Кайырбек Меирманов, начальник отдела предпринимательства и сельского хозяйства.

В Созакском районе большинство аграриев изъявили желание внедрить метод капельного орошения. Его используют не только для выращивания сена, но и бахчевых культур. Специалисты отмечают, что такой способ ведения земледелия способствует улучшению экологии и формированию продовольственного пояса в регионе.