В Шымкенте прошел день открытых дверей для мужчин

Им проще перетерпеть боль, чем обращаться к врачам. Мужчины реже прислушиваются к своему организму и чаще пропускают тревожные симптомы.

Эта стигма, к счастью, сегодня постепенно разрушается. Угол запросов смещается с общих чекапов в пользу индивидуальных планов обследования с учетом возраста, личных потребностей. 22-летний Арнур Мейрбеков к врачам ходить не лечить болезнь, а ее предотвратить. На это он делает главный акцент.

«О дне открытых дверей я узнал от друга. Уже прошел все обследования, проконсультировался с врачом-андрОлогом, спасибо большое за такую акцию – это очень удобно. Надеюсь, дни открытых дверей будут проводить регулярно»,—Арнур Мейрбеков.

Для эффективной консультации у специалиста и сбора необходимой информации все пациенты прошли анонимное анкетирование по аспектам мужского здоровья.

Айгерим Досыбекова, врач поликлиники №6 г. Шымкента:

«Сегодня на день открытых дверей пришло много мужчин начиная с 18 лет, а самому пожилому пациенту 78 лет. Кроме консультации у врача мужчины могут сдать общий анализ на кровь, мочу, биохимические исследования, пройти УЗИ, а некоторых по показаниям мы направляем на КТ и МРТ обследования».

По словам специалистов, часто мужчины обращаются с проблемами, связанные с бесплодием, половыми инфекциями и эректильной дисфункцией. Вредные привычки, малоподвижный образ жизни и неправильное питания — одни из главных причин патологий.

Канат Бойбеков, уролог-андролог поликлиники №6 г. Шымкента:

«Сегодня среди мужчин остро стоит проблема бесплодия. По современным данным в 50% случаев причиной бесплодия является мужчина.Поэтому, если в семье не получается завести ребенка провериться необходимо обоим партнерам.Часто мужчины всех возрастов жалуются на эректильную дисфункцию, виной тому: неправильного питания, частое употребления газированных напитков, энергетиков, жирной еды.Также очень распространена гиподинамия. Очень важно следить за здоровьем, регулярно сдавать анализы, чтобы предотвратить различные проблемы со здоровьем, а мужчины часто пренебрегают своим здоровьем».

За один день врачам удалось принять около 300 пациентов. По словам специалистов такие акции необходимы, чтобы представители сильного пола задумались о своем здоровье и приняли необходимые меры для его поддержания. Дни открытых дверей для мужчин будут проходить регулярно.