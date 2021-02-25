Квалифицированные специалисты Национального научного центра хирургии им. А.Сызганова города Алматы совместно с урологом-трансплантологом Ернуром Белгибаевым и Ельшадом Набиевым оказывают врачебные консультации жителям Отырарского района.

Квалифицированные специалисты в течение двух дней примут и окажут помощь жителям района.

Опытные специалисты проведут медицинское обследование пациентов по таким заболеваниям, как мочекаменная болезнь, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, каменная болезнь мочевого пузыря, опухоль почки, опухоль мочевого пузыря, киста почки, почечная недостаточность.

Таким образом, граждане, родившиеся и выросшие в Отырарском районе, оказывают помощь и заботу землякам.

Средства от медицинских консультаций намерены передать малообеспеченным и многодетным семьям этого района.