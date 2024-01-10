Анализ коррупционных рисков в сфере спорта проводят в Шымкенте

В Шымкенте проводится внешний анализ коррупционных рисков в сфере спорта, передает OTYRAR.

Департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по городу Шымкент будут изучать бюджетные и внебюджетные источники, обеспечивающие проведение спортивных мероприятий, сборов, закупа экипировки, оборудования, спортивного питания, организации зарубежного командирования, вознаграждения, строительства спортивных объектов, а также содержание спортивных федераций и профессиональных клубов.

«Если у Вас есть жалобы и предложения, просим направлять их по нижеуказанным адресам:

WhatsApp номер: 8 771 518 6834

Эл.почта: taldau2024@mail.ru

Ваше мнение важно для нас. Проявите гражданскую инициативу в устранении коррупционных рисков»,- сказано в официальном сообщении.