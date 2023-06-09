В Шымкенте работает креативный водитель

В Шымкенте есть свой веселый и креативный водитель. Марат Бикмуллин работает на маршруте автобусов №149 и №55.

Приносить людям радость его детская мечта. Несмотря на летний зной он всегда вежлив. В салоне у него всегда чисто. В благодарность шымкентцы и гости города желают Марату здоровья и терпения.

Нам пассажирам 55 маршрута очень повезло, говорит Гульжан Куантаева. В салоне автобуса всегда доброжелательная атмосфера. Вы сами слышите приятная музыка и никто не пропустит свою остановку, водитель объявляет и еще напоминает об оплате. И не поленился развесить цитаты о счастье, добре и любви к ближнему.

Гульжан Куантаева, жительница г. Шымкента:

«Я живу в жилом массиве Ынтымак 2. Каждое утро и вечером езжу на автобусе №55. Не знаю как зовут водителя. Говорите Марат. Большое ему спасибо, за радость, которую он нам дарит. У него всегда чисто, играет веселая музыка. Когда заходишь в салон, забываешь все свои проблемы. Со всех сторон позитив. Как здорово, что есть еще такие люди, которые стараются делать людям добро».

Водителем общественного транспорта Марат Бикмуллин работает более 40 лет. Устроившись после армии в транспортную компанию не изменил своей профессии. Работать с людьми для него одно удовольствие.

Марат Бикмуллин, водитель автобуса №55 и №149:

«Я люблю свою работу. Мечтал просто об этом. Поэтому уважаю, с людьми общаюсь, ну нравится мне. Просто я хочу дарить людям радость. Люди заходят в автобус и сразу радуются».

Корреспондент: — В салоне развешаны цитаты про жизнь, счастье и любовь? Это ваша работа?

Водитель: — Чтобы знали, что у нас в Шымкенте есть такие водители транспортной компании.

В салоне автобуса №55 не увидишь хмурых, недовольных людей. Все доброжелательны и обходительны. Ведь для такого настроя постарался Марат. Приятная, негромкая музыка и обстановка И в знак благодарности пассажиры желают водителю всех благ.

Марина, пассажир:

«Весело. Интересно и необычно. Пожелание водителю пусть остается таким креативным, веселым и самое главное соблюдает правила безопасности».

Ольга Шарипова говорит, таких необычных людей много. Нам надо быть чуточку внимательными, жизнелюбивые оптимисты есть везде. Их просто нужно увидеть и услышать. Бабушка с внуком пожелали водителю в летний зной терпения и еще раз терпения.

Наш герой ценит людскую доброту. Потому что в жизни его всегда поддерживает семья, двое взрослых детей, дружный коллектив и жители Шымкента.