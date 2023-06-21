В Шымкенте ведется ремонт дорог на 26 улицах

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента является заказчиком строительства дорог. Сейчас в городе ведутся строительно-ремонтные работы на 26 улицах.

В этом году планируется провести средний ремонт около 300 улиц мегаполиса. На сегодня асфальтирование ведется по улицам Алтынтобе, Бекболатова и №1,2,3,4,5,6 в микрорайоне Агропром, Шоктас и Бугылысай в жилом массиве Айнатас, Куншогыр и №1,2,3 в микрорайоне Асар-2, Шубарсу, Садуакасова, Алпысбаева в микрорайоне Акжайык, Маралды в микрорайоне Кызылжар, Алатау в жилом массиве Орманшы и на улицах Кажымукан, 1,2, в жилом массиве Базаркакпа по улице Алай.