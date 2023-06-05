Выпускники сельской школы построили дом матери-одиночке

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Көркем Усибалиева
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Неожиданный подарок выпускников сельской школы удивил и растрогал многодетную вдову. Три года женщина с четырьмя детьми ютились во времянке. Муж Ляззат Байларовой умер от сердечного приступа.

Мечты о счастливой совместной жизни в новом доме рухнули в одночасье. Помочь матери достроить дом, вызвались выпускники, окончившие школу в селе Торткуль еще 20 лет назад.

Ляззат Байларова, многодетная вдова:

«У нас в селе есть неравнодушные жители и предприниматели. Фундамент дома мой покойный муж залил три года назад. Участок с фундаментом так и стоял, пустовал. Потом неравнодушные односельчане приехали и узнали о моей ситуации, попросили разрешение на строительство дома. Отказать я им не смогла. Сейчас живем здесь с детьми и радуемся. Мы им очень благодарны и счастливы, что они не прошли мимо чужого горя». 

Не скрывает слёз радости дочь Ляззат — Гульдана. Она делила тесный угол с тремя братьями. Теперь у девочки есть своя комната.

Гульдана Кенжебек, дочь Ляззат Байларовой:

«Я сильно обрадовалась, когда узнала, что наши сельчане решили достроить дом для моей семьи. В первую очередь была рада за маму, теперь ей не будет так сложно. После смерти отца я мечтала, чтобы кто-то нам достроил дом, и моя мечта сбылась. Я была так рада, что рассказала обо всем своим одноклассникам. У меня в новом доме есть собственная комната, спасибо большое неравнодушным людям, которые достроили нам дом».

На строительство жилья для многодетной семьи у выпускников ушло два месяца Дом получился уютный, четырёхкомнатный: с кухней, двумя спальнями и залом. Неравнодушные сельчане и предприниматели сельского округа обустроили жильё мебелью.

Баглан Култасов, житель с. Торткуль:

«Недолго думая, мы сразу пришли к решению достроить дом. Мы все строили самостоятельно. Во-первых, благодаря Всевышнему, а во-вторых, благодаря всем нашим друзьям, мы добились такого результата. Наш односельчанин, супруг Ляззат — Галым — был сиротой. Мы не хотели, чтобы дети Галыма росли и видели все трудности, с которыми ему пришлось столкнуться. Поэтому мы достроили дом его детям».

На строительства дома неравнодушные сельчане потратили около 13 миллионов тенге. Благотворители теперь передают добрый челлендж выпускникам 1987 года.

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