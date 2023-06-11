«Я понимаю, вы новый аким»: Токаев объявил выговор Нурлану Уранхаеву

Прибывший в Абайскую область Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба, в ходе которого отчитал местные власти за халатность и медленное реагирование.

Токаев подчеркнул, что лесные пожары случаются во всем мире, однако там принимаются должные меры.

«Министр не приехал, аким области вообще очень долго собирался, отправил своих заместителей. Что за отношение к работе? Об этом докладывайте! Конкретный вопрос: почему был неправильный прогноз?» – спросил президент.

Площадь лесного пожара в резервате «Семей орманы» составила около 60 тысяч гектаров. В его тушении задействовано порядка 300 единиц техники, около 1500 человек и 11 вертолётов. Однако помощь подоспела невовремя, погибли 14 человек. Акиму Нурлану Уранхаеву, который был назначен главой области всего год назад, объявили выговор.

«Упущений много, отсутствие оперативности, я бы даже сказал сопричастности этому бедствию. Вы сами, как мне сообщили, довольно поздно добрались до место происшествия. Поэтому я не доволен работой местных исполнительных органов. Но, я понимаю область новая, вы новый аким, только учитывая это, я объявляю вам выговор. А так в принципе, за такие вещи нужно сразу увольнять», — сказал президент.

Аким области Нурлан Уранхаев слушал президента молча, и в конце поблагодарил, сказав «Спасибо».