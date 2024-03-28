Непозволительная роскошь: почему растут цены на комуслуги рассказали эксперты

Горячая ванна после тяжелого рабочего дня для казахстанцев скоро может стать непозволительной роскошью.

Цены на коммунальные услуги за последний год в среднем выросли почти на 13%. Больше выросли цены на водоотведение — почти на 34%.

Почти на 31% поднялась стоимость услуг на центральное отопление, иметь горячие батареи в квартирах теперь накладно. Почти также выросли цены на холодную воду и вывоз мусора. На 29% дороже стала горячая вода. Наименьший рост тарифов на электроэнергию — всего около 20%.

Удорожание тарифов, говорят потребители, ощутимо бьет по карману. Некоторые платят за комуслуги 30 а то и 50 тысяч тенге в месяц, другим удается экономить.

Эксперты говорят, сравнительно с соседними странами, тарифы на коммунальные услуги в Казахстане ниже. Но с каждым годом вода, свет, тепло и другие услуги будут дорожать. С прошлого года в силу вступила госпрограмма «Тариф в обмен на инвестиции». За счет увеличения стоимости коммунальных услуг, предприниматели должны обновить сети, чтобы снизить износ инженерной инфраструктур.

«Сейчас износ инфраструктуры коммунального сектора достиг критического предела. И если мы сейчас не будем вкладывать в них деньги и проводить правильный капремонт, это приведет к большему износу сетей коммунальной инфраструктуры и соответственно мы не будем получать этих регулируемых услуг в следующем году», — говорит Асхат Жапсарбай, международный эксперт по тарифам.

Изношенность сетей в прошлом году привела к крупным авариям в Экибастузе и Риддере. В холода жители этих городов остались замерзать в своих квартирах. Но эксперты говорят, повышение тарифов не решит всех проблем. Не хватает госконтроля за исполнением инвестиционных программ.

Ремонтные работы, на выделенные государством деньги, должны проводиться качественно. При этом, уверены специалисты, коммунальные услуги должны оставаться посильными для казахстанцев. Нужны новые инструменты поддержки потребителей из социально-уязвимых слоев населения, чьи доходы не позволяют оплачивать стремительно растущие тарифы.