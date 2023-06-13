Завтра в Шымкенте пройдет ярмарка вакансий

Жителей южного мегаполиса приглашают на ярмарку вакансий.

На ярмарке будут представлены медицинские, технические, педагогические и вакансии в сфере легкой промышленности, различные виды сферы услуг. А также у горожан будет возможность найти работу и в других регионах. В мероприятии примут участие и работодатели из северных регионов.

Шымкентский городской центр занятости приглашает всех, кто ищет работу, принять участие в ярмарке и найти достойную работу.

Место проведения: пешеходная зона «Арбат»; 14 июня, в 16:00.