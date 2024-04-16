Неделя началась со значимого для казахстанцев события: Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал закон о бытовом насилии.

Полное название документа – Законы РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей».

В народе ему уже дали образное название – «Закон Салтанат» – по имени Салтанат Нукеновой, забитой до смерти гражданским мужем, экс-министром нацэкономики РК Куандыком Бишимбаевым.

Какова предыстория подписанных в понедельник законов? Почему именно их утверждения с таким нетерпением ждал народ?

Может, кого-то это удивит, но изначально Закону РК «О профилактике бытового насилия», принятому 4 декабря 2009 года, наша страна обязана ОБСЕ. Казахстан, если не забыли, должен был в 2010 году председательствовать в этой организации, и принятие этого закона было одним из условий будущего председательства. Что собственно и произошло. Позднее в него неоднократно вносились поправки.

В 2017 году случилось ужасное, но, к счастью, поправимое: из Уголовного кодекса исключили бытовое насилие. Статьи «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Побои» перешли в Кодекс об административных правонарушениях. А раз так, то и смягчилось наказание. Любителей поколотить своих жен и детей ждала уголовная ответственность в виде общественных работ, больших штрафов и арестов сроком до двух месяцев. Было два пояснения МВД и Генпрокуратуры. Первое, мол, исключение статьи из УК РК сделали для «усиления профилактической работы с правонарушителями и упрощения процедуры привлечения их к ответственности». Второе: если дебошира привлекают по уголовной статье, то это исключает возможность примирения сторон.

В 2020 году из КоАП исключили штрафы за бытовые правонарушения. Одно из объяснений этого: мол, штрафы нарушители платили из семейного бюджета, и это становилось только дополнительной нагрузкой для пострадавшей стороны.

В октябре 2019 года был подготовлен законопроект «О противодействии семейно-бытовому насилию». Начались обсуждения, протесты, в основном касаемые ювенальных дел…

Наконец, в Посланиях народу Казахстана от 16 марта 2022 года и 1 сентября 2023 года Глава государства дал соответствующие поручения по ужесточению наказаний за насилие в отношении женщин и детей.

Закон и Административный кодекс у нас уже были. В них надо было внести значимые поправки. После широкого обсуждения всего гражданского общества, всех слоев населения эти законы были доработаны и одобрены сначала в Мажилисе, затем в Сенате, и вот теперь Указ подписал Президент страны.

В тот же день — 15 апреля — уполномоченный по правам человека Артур Ластаев в специальном докладе «О противодействии семейно-бытовому насилию» озвучил статистику по происшествиям в семейно-бытовой сфере в Казахстане.

В спецдокладе говорится, что с 2018 по 2023 год в семейно-бытовой сфере совершено 5 958 уголовных правонарушений. Наибольшее число зафиксировано в 2020-м – 1 072, наименьшее – в 2023-м (923, снижение на 13,8%).

Кроме того, в 2023 году зафиксировано 108 убийств, совершенных в семейно-бытовой сфере. Это 23% от общего количества убийств в стране. Несмотря на общее снижение числа всех убийств за последние пять лет, статистика показывает, что количество убийств в семьях находится примерно на одном и том же уровне.

В статистику прошлого года попало и жестокое убийство Салтанат Нукеновой. Сейчас в стране идет процесс над ее убийцей – Куандыком Бишимбаевым. Ему, к слову, отцу четверых детей от предыдущего брака, предъявлено обвинение по двум статьям: «Убийство с особой жестокостью» и «Истязание», а его родственника Бахытжана Байжанова обвиняют по статьям «Укрывательство» и «Недонесение о преступлении»… Бишимбаев свою вину в зверском убийстве отрицает, однако признает причастность к гибели гражданской жены.

Подписанный Президентом закон предусматривает внесение изменений и дополнений в 15 законодательных актов РК, в том числе в 7 кодексов и 8 законов. Поправки будут внесены в Кодекс «Об административных правонарушениях». Все эти изменения несут очень серьезную ответственность для разного рода истязателей и негодяев. К примеру, устанавливается административная ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетних и принудительную высадку из общественного транспорта ребенка, не достигшего 16-летнего возраста…

Поправки направлены на совершенствование правовых, социальных, институциональных и иных основ государственной семейной политики, усиление защиты прав женщин и безопасности детей, ужесточение административной и уголовной ответственности за нарушение их безопасности, профилактику насилия в семейно-бытовой сфере.

Очень хочется, чтобы благодаря этим поправкам убийца Салтанат Нукеновой понес максимально строгое наказание. Тем более что ранее, в 2018 году, Куандыка Бишимбаева приговорили к десяти годам колонии за коррупционные преступления. Но уже через год он был помилован Президентом Казахстана и вышел по УДО.

Кто ВДРУГ не в курсе, вот вкратце фабула дела. Убийство молодой женщины Салтанат Нукеновой Куандыком Бишимбаевым произошло в Астане в ноябре 2023 года. Пара отправилась в ресторан после концерта Димы Билана, где между ними сразу начался конфликт. Экс-министр начал избивать жену, а когда она попыталась спрятаться в VIP-кабинке, выломал дверь. Там он продолжил истязать Салтанат. Ее бездыханное тело медики обнаружили лишь на следующий день.

Судебный процесс над Бишимбаевым начался 27 марта. Впервые в истории судебной системы Казахстана трансляция заседания ведется на YouTube. Суд проходит с участием присяжных заседателей.

…Рассмотрение поправок в закон о бытовом насилии проходило на фоне обсуждения казахстанцами жестокого убийства Салтанат. Эта трагедия еще больше обнажила проблему домашнего насилия в Казахстане.

…Закон законом, но нам надо воспитывать своих детей и внуков так, чтобы они не допускали насилия по отношению к себе и сами не становились жестокосердными людьми. Пусть в их лексиконе слово «нет» будет часто употребляемым, особенно в разговорах с незнакомцами или людьми, позволяющими в отношении них слишком многое…

И все же главная профилактика бытового насилия: не терпите! Надо уходить от домашнего тирана сразу – к родным, знакомым, в кризисный центр. Не ждите чуда, спасайте свою жизнь! Она у вас одна…

Фарида Шарафутдинова