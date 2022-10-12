Тариф на тепло планировали снизить, но что-то пошло не так

Теплопоставляющая компания пытается отменить снижение тарифа на отопление в Шымкенте, передает OTYRAR со ссылкой на Vera.kz.

Все из-за найденного антимонопольщиками необоснованного дохода больше 400 миллионов тенге. Компания «Куатжылуорталык-3» с этим не согласна. Если опротестовать тариф компании не удастся, то за ней останется право обратиться в суд.

Весь этот процесс может занять до полугода, говорят антимонопольщики, и пока будет идти суд тариф снижать не будут. Какой сейчас тариф в Шымкенте, и как именно должны проводить перерасчет?

О снижении тарифа на отопление шымкентские антимонопольщики заявили в конце сентября, когда провели проверку работы «Куатжылуорталык-3». Снижение тарифа ожидалось в 2023 году на 7,1%. Но оказалось, что теплоснабжающая компания получила необоснованный доход – 486 миллионов тенге. Это выяснилось после проверки затрат по тарифной смете и изучения расходов. Больше всего сэкономить компании удалось на покупке тепловой энергии у ТЭЦ. Зима была теплая и тратиться на тепло пришлось меньше.

«Тарифная смета состоит из производственных и административных расходов. Произошло неисполнение статей затрат. Не превышение, а именно неисполнение утвержденных статей. Большая сумма неисполнения составила именно по статье покупка тепловой энергии со станции. У них было снижение объема. Мы недополученный объем учли», — говорит Айсулу Алибекова, заместитель руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий по г. Шымкенту.

Теплопоставляющая компания пытается отменить снижение тарифа на отопление. За теплую зиму, говорят тепловики, деньги физлицам возвращают ежегодно, если среднемесячная температура воздуха была выше -14 градусов. При перерасчете средства поступают на лицевые счета, эту сумму затем минусуют из первого же платежа за тепло.

«Население увидит это в своих квитанциях, при начислении мы минусуем эту начисленную сумму. В прошлом году мы около 37 миллионов возвращали», — говорит Айдар Калдыкозов, заместитель директора по экономическим вопросом «Куатжылуорталык-3».

В прошлом году, специалисты energyprom назвали тариф на центральное теплоснабжение в Шымкенте одним из самых высоких в стране. Хотя тариф в прошлом году снижали. Горожане к таким ценам, кажется, уже привыкли.

«С квартиры у меня выходит 2 тысячи с чем то, мне недорого«, — говорит горожанка.

«У меня двухкомнатная квартира. Мы платили 6-7 тысяч, я считаю это нормально, потому что сейчас уголь дорогой. В Кентау мы печь топим, и у нас выходит три тонны по 21-18 тысяч покупали», — говорит жительница Шымкента.

Отопительный сезон в Шымкенте начнется 20 октября. Сейчас в мегаполисе проводится опрессовка.