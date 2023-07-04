Древние золотые серьги нашли археологи в Туркестанской области, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Украшение, которому больше 2 тысяч лет, экспедиция обнаружила у села Сары арык Ордабасинского района. Захоронение в древности было разграблено, поэтому находка стала большим удивлением для учёных. В земле таились и другие артефакты, которые открывают новые страницы в истории малоизученного государства Кангюй.

Об этой золотой находке археолог Александр Подушкин рассказывает с особым трепетом. Спиралевидные серьги отлично сохранились. Теперь можно воочию увидеть, какие украшения носили модницы 2 тысячи лет назад.

«В конце этой спиральки отверстие, то есть их подвязывали. У нас женщины носят такие кольца большие сейчас и тогда тоже. Визуально это очень смотрелось. В отличие от саков у кангюйцев не было культа золота, но состоятельные кангюйцы и те, кто был более-менее богатым, они использовали золото в качестве декоративных украшений», — говорит Александр Подушкин, профессор.

Для археологов такие находки – редкая удача. Ведь многие древние захоронения ранее были разграблены. Но в этот раз им повезло дважды. Это уже семейный склеп. И вновь модница из прошлого. При ней ожерелье, состоящее из 400 бус. Здесь же был найден серебряный перстень с камнем и сурматаж, который использовали для подводки бровей. Но куда больше удивила учёных керамика.

«Я впервые вижу такие вещи. Очень высокая горловина, узкая по форме. Назначение явно связано с какой-то жидкостью. Возможно, ценная жидкость. В быту можно использовать. Посмотрите, какой он красивый», — говорит Александр Подушкин, профессор.

Этим сосудам 2 тысячи лет, но такое впечатление, что они сделаны только вчера. Декор и форма, говорят специалисты, свидетельствуют о высоком уровне керамического производства. И по качеству оно опередило те времена.

«Даже доходит до мурашек. Берешь предмет, к примеру, кувшин и не представляется, что ему 2 тысячи лет. Всё настолько детально выработано, что даже современным людям есть чему поучиться у древних. Здесь, по словам археологов, кипела жизнь и в древности развернулся целый город. Уже много лет специальная экспедиция находит тут послания из прошлого», — говорит Дмитрий Сапкалов, студент.

На городище Культобе археологов ждали не менее интересные находки – это керамические кирпичи с письменностью. В этом году найдены четыре фрагмента, два из которых оказались целым текстом. Это большой лингвистический материал. И, кстати, данное письмо уже дешифровано.

Керамическими таблицами давно заинтересовался выдающийся палеолингвист Николас Симс-Уильямс. Удалось установить, что написано арамейским алфавитом. Письмо маркирует один из восточных диалектов древнеиранского языка. Новые находки откроют еще страницы о древнем государстве Кангюй. Но уже, по словам ученых, ясно точно: это высокий уровень цивилизации, которым владели предки казахов.