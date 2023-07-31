Кишащий тараканами дом ветерана из Шымкента шокировал соцсети

По истории Марии Понамаревой можно снять остросюжетный сериал. Женщина живет в квартире с дохлой кошкой и тараканами. Насекомые всюду- на постельном белье, на мебели и в продуктах.

Бабушке 95 лет, всю жизнь она трудилась и жила одна. Семьи у ветерана нет. Узнав о проблемах от соседей, волонтеры наведались к ней в гости. К сожалению пробраться в квартиру невозможно, в квартире дохлые животные, черви и тараканы.

Мария Понамарева выходит из дома редко, находится практически все время взаперти, закрывает ее родная сестра, которая уверяет, что семья регулярно за ней присматривает и помогает.

«Я покупаю ей еду и одежду. Приходу и смотрю за ней. А забирать я ее боюсь, она больная. Может взять и стукнуть. Пенсию ее да, я получаю и не трачу«,- говорит Валентина Понамарева, сестра.

Сама ветеран тыла встретила журналистов и представителей акимата агрессивно, оператора облила водой и прогнала. При этом, в доме нет продуктов, как она живет никто не знает. В тазике у бабушки мертвая кошка.

Представители управления занятости и соц защиты уверяют, что все выплаты ветеран получает и каждый раз на 9 мая получает выплаты от гос-ва в размере 12 мрп, но, никто заявку на соцработника со стороны ветерана не подавал.

«К нам заявления не поступало, не было никаких данных от ветерана, чтобы ей выделить соц работника. Сестра к нам не обращалась. Сейчас мы все уже будем оформлять«, — говорит Акнур Бахытжан, представитель управления занятости и социальной защиты населения г. Шымкента.

В акимате Туранского района нам пояснили, что займутся историей ветерана тыла. Чиновники пояснили, что приходили к бабушке, но двери были всегда закрыты.

«Мы отправили туда специалистов, они будут разбираться и мы примем решение, что делать с ветераном тыла. Нужно все детально изучить. У нас в районе около 300 ветеранов тыла и один ветеран войны, и сейчас мы все изучаем и постараемся оказать помощь«, — говорит Бахыт Мелдебеков, аким Туранского района.

Службы экстренной помощи ветерана тыла все таки вывели из квартиры, медики отправили ее на осмотр. Судьбой бабушки будут заниматься власти, ну а журналисты и волонтеры будут следить за развитием событий.