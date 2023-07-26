Когда будут решены многочисленные проблемы в мкр Актас

На одной из главных улиц микрорайон Актас установлен светофор, который жители ждали много лет.

Теперь не страшно отправлять детей в школу, говорят местные жители. Тем не менее, к властям у населения есть ещё много пожеланий — дать название улицам микрорайона, заасфальтировать дороги и решить проблему питьевой воды.

В микрорайоне Актас, на радость местных жителей, наконец установлен «умный светофор». По словам горожан. На этой дороге под колёсами автомашин пострадало немало детей. После участившихся дорожно-транспортных происшествий, жители обратились в районный акимат. Теперь, с новым светофором, движение стало намного безопаснее, говорят местные активисты.

«Жители Актаса почти 10 лет ждали этот светофор. Как говорится бережёного бог бережёт. И мы очень рады, что у нас теперь движение регулируется. Мы благодарим всех, кто постарался установить здесь светофор, кто трудился ради нашей безопасности и безопасности наших детей», — рассказал житель микрорайона Актас Ауэзхан Буркит.

Дорожная безопасность — не единственная проблема, которая волнует местных жителей. Горожане говорят здесь необходима объездная дорога, по которой они смогут беспрепятственно выезжать на трассу.

«Раньше возле мечети, был разворот. А сейчас когда мы хотим пойти почитать в мечеть намаз, нам приходится идти, в любую погоду, в том числе под дождём, а вода там полностью всё заливает, и пройти негде. И если бы нам сделали нормальную дорогу, мы бы были очень благодарны», — говорят местные жители.

Пока же пешеходам приходится пользоваться автомобильным тоннелем. Но осенью и зимой пройти по нему невозможно, он весь переполнен водой.

Ещё одна проблема — отсутствие названия улиц. Вызвать скорую помощь по адресу невозможно, поэтому встречать врачей жителям приходится на автомобильной трассе. Кроме того, не решены вопросы питьевой воды и освещения. Старейшины сетуют: здесь дети даже не могут играть на улице, из-за отсутствия света.

«Нам обещают проложить дорогу. И если нам заасфальтируют улицы, дадут им названия, было бы очень хорошо. А сейчас скорую помощь ждём на дороге, потом провожаем к дому», — рассказывает житель микрорайона Актас Сарыбай Бекбаев.

«А ещё у нас очень большая проблема с питьевой воды. Часто разбиваются водомеры, они находятся в домах, было бы хорошо их закрыть в общие ящики. Ещё дороги проложить нужно, заасфальтировать их и дать названия улицам»,– продолжает перечень проблем житель микрорайона Актас Урал Жаппаров.

Заместитель акима Туранского района говорит: в этом году 4 километра дорог в микрорайоне Актас будут уложены гравием и ещё на 4 улицах появится асфальт. На эти работы уже предусмотрены средства. А до конца лета населённый пункт будет обеспечен и природным газом. Вопрос освещения улиц также будет решен до конца года.

«Мы планируем проложить асфальт на улицах Ащы-озек, 4, 5 и 7. В настоящее время государством определен победитель конкурса закупок и уже планируем начинать работы. Также в наших ближайших планах укладка гравия на 10 улицах. Кроме того, на 2-ёх улицах планируем провести освещение. Все эти работы будут выполняться поэтапно», — говорит заместитель акима района Туран Аманжол Бекбол.

Заместитель акима пообещал, что эти вопросы будут решены до конца этого года. А пока полным ходом идёт работа по переименованию массива Актас. Новое название микрорайона будет «Кулагер». Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении специальной комиссии.