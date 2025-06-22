Жители Каратобе подняли острые вопросы перед акимом Шымкента

Проблемы Каратобе: дороги нет, света нет, клуб — в развалинах.

Разбитые дороги, отсутствие уличного освещения, нехватка детских площадок и культурных объектов — с такими проблемами обратились жители жилого массива Каратобе к акиму Шымкента Габиту Сыздыкбекову во время очередной выездной встречи 20 июня.

Аксакалы района напомнили о старом клубе, который когда-то был центром культурной жизни. Сегодня от него остались лишь руины. На его месте, по словам местного жителя Сейдуллы Ибишова, уже давно просят построить Дом культуры. Обещания звучат из года в год, но воз и ныне там.

«Место есть, здание было. Сейчас всё разрушено и заросло. А ведь это можно использовать. И детям играть негде — нет ни одной площадки», — подчеркнул Сейдулла Ибишов.

Аким города сообщил, что проект нового Дома культуры уже разрабатывается.

«Сделаем по стандарту, как в Кайнарбулаке. По детской площадке — обсудите с акимом района. Успеете — реализуем в этом году», — отметил Сыздыкбеков.

Остро встал вопрос общественного транспорта. Весь массив обслуживают всего две газели и два автобуса, и те ходят лишь по одной улице — Капал батыра.

«Детям добираться в школу сложно — уходят в 7 утра. Просим продлить маршрут хотя бы до середины массива», — обратилась жительница Зауреш Айтекова.

Аким поручил разобраться и предложил пустить малогабаритный транспорт, если ширина улиц не позволяет пустить полноценный автобус. Обещал персонально отчитаться заявительнице.

Не менее актуальна проблема безопасности дорожного движения в микрорайоне Еламан. Узкие проезды создают аварийные ситуации.

«Автобусы не разъезжаются, заезжают на бордюры, однажды даже стекло разбили», — сообщил местный житель Бауыржан Темирбаев.

Глава города заявил, что проблема будет изучена, но отметил: с обеих сторон дороги расположены частные участки, что усложняет решение.

Также жители пожаловались на тёмные улицы и изношенные инженерные сети. По словам активистки Калимы Борикбаевой, в районе 37-й школы зимой родители вынуждены встречать детей в полной темноте, а на некоторых улицах вода стекает прямо по асфальту — трубу так и не проложили.

«Жители сами открывают ливнёвки. Об этом говорили ещё два месяца назад — почему ничего не изменилось?» — прозвучал риторический вопрос.

Аким пообещал пройтись с жителями и лично проконтролировать ситуацию на месте.

На встрече поднимались и личные вопросы. Некоторые обращения были решены прямо во время мероприятия. В завершение встречи аксакалы поблагодарили руководство города за открытый диалог, выразив надежду, что в этот раз за словами последуют дела.