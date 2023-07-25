Легендарный футболист Евгений Ловчев приехал в Шымкент

Юный, но очень способный 10- летний Орхан Алиев играет за футбольную школу «Спартак» в Шымкенте.

Говорит, соперники масштабного турнира — сильные, и каждый участник настроен на победу.

«К турниру мы готовились 2 недели. Я думаю, что мы победим, потому что у нас очень хорошие тренеры и «Спартак» — чемпион!», — говорит футболист.

Главной приглашенной звездой турнира стал легенда «Спартака». Лучший футболист СССР 1972 года, а в наши дни — футбольный эксперт Евгений Ловчев. По словам директора филиала футбольной школы «Спартак» Жанарыса Игисинова, в Шымкент мужчину пригласили для мотивации и поддержки юных спортсменов.

Жанарыс Игисинов, директор филиала футбольной школы «Спартак» г.Шымкента:

Сегодня участвует 12 команд поделены на 2 группы младшие и старшие. Евгений Ловчев был приглашен в качестве гостя, для поддержки нашей команды и самого турнира. Большое ему спасибо за то, что он согласился и приехал, а также пообщаться с родителями, увидеться с болельщиками.

По словам Евгения Ловчева, он с большой радостью приехал поддержать будущее поколение «Спартака» и вспомнить те времена, когда сам познакомился с футболом. Развитие этого вида спорта должно начинаться с обеспечения хорошей инфраструктуры. Футбол должен быть доступным для всех.

Евгений Ловчев, заслуженный мастер спорта России:

«Эти дети будут нормальными людьми, которые будут знать что такое команда , общность, а также воспитание. Спорт делает людей, где-то исключительными с характером, с дружескими чувствами и не самое главное, что они выигрывают или нет ,важно, чтобы они людьми хорошими выросли».

Турнир под руководством филиала футбольной школы «Спартак» прошел в дружественной атмосфере. Игроки получили ценный опыт и вдохновение от звезды советского футбола Евгения Ловчева, для дальнейшего развития.

По итогам турнира лидерами младшей группы стали: Бэйби футбол, школа имени Евгения Халатова и филиал футбольной школы Спартак. Среди старших групп отличились футбольная школа Тарлан, Металлург и Спартак. Ребят наградили грамотами и кубками.