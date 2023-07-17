Мурат Айтенов приехал на место пожара в районе Ордабасы

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Тина Кудайберген
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Стало известно место крупного пожара в районе Ордабасы. Как сообщили в ДЧС горит магазин и склад, передает OTYRAR.

Сообщается, что на место приехали аким города Мурат Айтенов, сотрудники прокуратуры и аким Аль-Фарабийского района. В ДЧС сообщили, что на месте работают медики.

«17.07.2023 г. в час. В 15: 24 г. Шымкент, Аль-Фарабиский р-н Поступило сообщение о том, что из магазина и склада по ул. Толе би идет дым. Силы и средства направлены на место происшествия, по вызову №2. Направляется дополнительная информация»,-говорится в сообщении от ДЧС.

На видеозаписях, которые отправляют жители Шымкента видно, как густой черный дым окутал весь район. Очевидцы говорят, что раздался взрыв. Причины пока не известны.

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