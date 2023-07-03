На деньги коррупционеров в Шымкенте построят школы

В Шымкенте до конца года построят шесть новых школ. Учебные заведения будут возведены за счет средств, изъятых у коррупционеров.

Отметим, что предварительно школы в мегаполисе планировалось построить до 2025 года. Теперь, это стало возможным уже в этом году. Сейчас в городе работает 912 школ, многие из них переполнены.

«В Шымкенте на эти деньги будет строиться шесть школ. Общая сумма 17 млрд тенге. Эти деньги коррупционеров или же деньги от продажи имущества коррупционеров, которые были изъяты. Это будет работать во благо государства», — сказал Бахадыр Нарымбетов, секретарь маслихата г. Шымкента.

Напомню, в начале сентября Касым-Жомарт Токаев поручил расходовать изъятые у коррупционеров деньги на строительство новых школ.

Строительство школ планируют начать сразу после поступления денежных средств.