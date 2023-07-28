Новое цифровое решение для предпринимателей — E-Salyq Business

В Шымкенте управление государственных доходов по Аль-Фарабийскому району призывает предпринимателей пользоваться мобильным приложением E-Salyq Business.

Бизнес-сообщество уже оценило приложение, которое было введено в эксплуатацию в прошлом году. Предприниматели говорят: доступно и удобно.

Мобильное приложение упростило ряд налоговых процедур. E-Salyq Business позволяет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, выдавать чек мобильного приложения вместо кассового чека, вести учет доходов предпринимателя на основании чеков, выданных в приложении, а также автоматически рассчитывать налоги и социальные выплаты.

Айдын Кисметов, заместитель руководителя управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району:

«Мобильное приложение позволяет вести учет наемных работников и их доходов; подавать упрощенную декларацию, прекращать предпринимательскую деятельность в упрощенном порядке».

Основной целью разработки приложения стало поручение главы государства о кардинальном упрощении процедур исполнения налоговых обязательств индивидуальными предпринимателями. Бесплатное приложение доступно в App Store, Play Market, App Gallery

Айдын Кисметов, заместитель руководителя управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району:

«Идеально подходит для предпринимателя, вам не нужно приезжать в управление. Может получить услуги с места работы, из дома, в любом месте, подать соответствующий отчет может отправить любой отчет, даже если он находится в отпуске».

В E-Salyq Business разработаны удобные сервисы. С их помощью можно: получить уведомление, направленное налоговыми органами; уплатить несколько налогов одним платёжным документом; отозвать излишне либо ошибочно уплаченные налоги в счет предстоящих налогов. Также есть возможность получить ряд справок. Например, о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.