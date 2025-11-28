В Шымкенте снизили налоговую ставку для предпринимателей до 2%

Сегодня в Шымкенте прошла внеочередная сессия городского маслихата, на которой депутаты поддержали важное решение для бизнес-сообщества города, передает OTYRAR.

Было объявлено о снижении ставки специального налогового режима на основе упрощённой декларации — с 4% до 2%. Новая ставка вступит в силу с 1 января 2026 года. Об этом сообщил председатель городского маслихата Бахадыр Нарымбетов.

«Сегодня очень хорошая новость, акимат предоставил документы чтобы рассмотреть возможность снижения налогов с 4 % до 2%. Это коснется около 100 тысяч предпринимателей, по нашим расчетам», — подчеркнул председатель маслихата.

Он напомнил, что практика снижения налоговой нагрузки уже доказала свою эффективность.

«Здесь такая суть вопроса, когда снижаешь налоги, поступления в бюджет должны снижаться. Мы в 2024 году снизили, до этого было 4 процента мы на два процента снизили, сначала было 9 млрд поступлений, а как мы снизили налоги стало 24,6 млрд, то есть наши предприниматели при низких налогах они вышли из тени, и уже открыто работают во благо себе и во благо городу», — прокомментировал Бахадыр Нарымбетов.