В Шымкенте предприниматели жалуются на повышенные налоги

Шымкентские предприниматели жалуются на неожиданное начисление повышенных налогов за наружную рекламу.

Бизнес заявляет о непрозрачных расчётах и нарушении процедур уведомления, тогда как госорганы настаивают, что действовали в рамках законодательства. Пока спор остаётся нерешённым, предприниматели опасаются что их счета, за неуплату, могут заблокировать.

Предприниматели утверждают: начисления были сделаны задним числом: за ноябрь суммы пришли лишь в начале января. При этом пеня, подчёркивают предприниматели, была начислена сразу, что, по их мнению, противоречит закону, так как она должна применяться только после уведомления и в случае просрочки. Предприниматели считают, что их лишили права на согласование начислений и возможность устранить нарушения.

«Никаких расчетов нет, следовательно все было сделано на глаз, наше мнение такое. Не было предоставлено уведомления, по закону мы имеем право на обжалование, мы имеем право ознакомиться и в трехдневный срок решить, или если мы считаем что готовы заплатить мы платим, если нет то мы снимаем«, — Екатерина Кузнецова, предприниматель.

В результате, по словам бизнес-сообщества, пострадали более 30 предпринимателей. Некоторые из них уже демонтировали рекламные объявления. При этом начисления, как утверждают владельцы бизнеса,являются несоразмерными фактическим объёмам размещённой рекламы.

«Вот у меня одна реклама большая, остальные маленькие на окне стоят, максимум 15 квадратов, это максимум. В данный момент этой рекламы нет, я давно их сняла. 170 тысяч, это большая сумма. Здесь один квадрат один МРП, пусть будет 15 или 10, но такая сумма не должна была выйти», — Айжан Тауышова, предприниматель.

При неуплате налогов счета предпринимателей могут заблокировать. В управлении архитектуры поясняют: плата за размещение рекламы взимается ежемесячно, основанием может служить как уведомление самого предпринимателя, так и выявление факта размещения в ходе мониторинга. Информация направляется в органы госдоходов 15 числа каждого месяца, а расчёты производятся по утверждённой сетке.

«В налоговом кодексе указывается рассчет что от 2 до 5 квадратных метров мы указываем квартиаруту начисляем согласно этой сетке налогового кодекса. До двух квадратных метров начисляется по моему 5 МРП, полтора -два квадрата будет взиматься как 5 МРП, округляется согласно данной статье», — Нургали Борибеков, руководитель отдела рекламы управления архитектуры и градостроительства Шымкента.

В архитектуре также пояснили разницу между рекламой и вывеской. По закону, любые изображения, привлекающие определённый круг лиц, считаются рекламой и подлежат налогообложению, тогда как вывеска носит информационный характер. При этом в ведомстве пообещали временно не блокировать счета предпринимателей до полного выяснения всех обстоятельств.