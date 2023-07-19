Новый аким Сайрамского района обратился к жителям

В одном из густонаселенных районов Туркестанской области, недавно сменился аким.

Экс-акима Уласбека Садибекова сменил Арман Сабитов, который занимал должность заместителя главы Туркестанской области.

Арман Сабитов во время интервью изданию Otyrar.kz обратился к жителям, он пояснил, что в акимате пытаются решить больной вопрос. Незаконная торговля в районном центре процветает, несмотря на то что постановление суда сносе вышло 10 лет назад.

«Мы вот что решили: собрали владельцев базаров и дали месяц, чтобы исправили ситуацию и дали торговцам места на рынке. Встретились с продавцами, разъяснили условия. Посредством вашего телеканала, еще раз хочу обратиться к жителям. Торговля в неустановленных местах — незаконна! Мы будем приводить в порядок участки и убрать все стихийные участки в районном центре», — сказал Арман Сабитов, аким Сайрамского района.

Аким района обещает отчитаться о проделанной работе, через 100 дней после назначения. А значит, в сентябре, съемочная группа приедет в Сайрамский район, в надежде увидеть обещанные перемены.