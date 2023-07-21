О пациенте с пересаженным сердцем рассказали врачи

Первый пациент, которому провели пересадку сердца в шымкентском кадиоцентре идет на поправку.

Прошло уже больше двух недель после сложнейшей операции. Сердце от донора из Костаная пересадили 61-летнему мужчине. Пациент признается, до операции чувствовал себя очень плохо, а сейчас прошла одышка, сердце больше не болит.

«Чувствовал плохо себя, сейчас нормально, одышки нет, чуть голова кружится а так все нормально. Хожу 3-4 раза самостоятельно, а так себя хорошо чувствую«, — говорит Бадырхан Мухтаров, пациент.

Напомню, сложнейшую операцию в кардиоцентре Шымкента провели благодаря слаженной работе большой команды специалистов, врачей центра и национального научного кардиохирургического центра. Всем процессом руководил известный кардиохирург Юрий Пя. Пациент долго ожидал пересадки в столичном госпитале. Но операция стала возможной в родном городе. Сердце для трансплантации нашли благодаря посмертному донорству. Операция продлилась около семи часов. До этого момента в Шымкенте проводили только пересадку почек и печени. До сих пор Астана была единственным местом, где проводили пересадку сердца, не только в Казахстане, но и в Центральной Азии. С 2012 года под руководством Юрия Пя проведено 88 таких операций.