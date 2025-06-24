В Шымкенте провели третью успешную трансплантацию сердца

24 июня 2025 года в НАО «Центр сердца Шымкент» при содействии команды ЮМС успешно проведена высокотехнологичная операция по трансплантации сердца.

Донорский орган был оперативно доставлен из города Тараз. Реципиентом стала 41-летняя женщина, педагог по профессии, посвятившая свою жизнь обучению и воспитанию подрастающего поколения. С 2012 года она страдала тяжёлой формой хронической сердечной недостаточности, которая прогрессировала и значительно снижала качество её жизни.

Операция по забору донорского органа, его транспортировка и сама пересадка были выполнены в строгом соответствии с медицинскими и этическими стандартами. Благодаря скоординированной и высокопрофессиональной работе мультидисциплинарной команды — специалистов НАО «Центр сердца Шымкент», коллег из города Тараз, команды ЮМС, а также задействованных служб, трансплантация прошла успешно.

Данное событие стало значимым этапом в развитии трансплантационной службы Казахстана и убедительным примером эффективного межрегионального взаимодействия в оказании высокоспециализированной медицинской помощи.

Благодаря совместным усилиям удалось не только сохранить жизнь пациентке, но и подарить ей возможность вернуться к своей профессиональной и семейной жизни.