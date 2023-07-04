Серийную мошенницу задержали полицейские Туркестана

На 450 тысяч тенге обманула жительницу Туркестанской области мошенница, передает OTYRAR со ссылкой на Polisia.kz.

Такую сумму подозреваемая выманила под предлогом помочь продвинуть в очереди на жилье и приобрести дом. Спустя время, она так и не выполнила своего обещания. После того, как потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенничества, то обратилась за помощью в полицию.

Полицейские сразу же приступили к расследованию преступления. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемую доставили в управление полиции. Ею оказалась безработная местная жительница. При проверке установлено, что подозреваемая оказалась причастна к четырем фактам мошенничества. Стражи порядка зарегистрировали данный факт по статье 190 УК РК “Мошенничество”.