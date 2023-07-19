Телевидение и радио отключат сегодня по всему Казахстану

Телевидение и радио отключат по всему Казахстану 19 июля из-за профилактики.

АО «Казтелерадио» в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

В связи с этим, уведомляем Вас о проведении планово-профилактических работ с отключением телерадиовещания спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей 19 июля 2023 года с 03:00 до 17:00 часов.

АО «Казтелерадио» приносит извинения за временные неудобства.