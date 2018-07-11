В Алматы 10 июля состоялась презентация первого социального радио «Сектор Х» для людей с ограниченными возможностями, передает пресс-служба фонда Первого президента Республики Казахстан – Елбасы.

Интерактивная информационная площадка для инвалидов создана по инициативе общественного объединения «Reliance», при поддержке фонда Первого президента РК.

Как сообщается, социальное радио «Сектор Х» направлено на организацию досуга, общения, вовлечения в активную общественную, социальную жизнь людей с ограниченными возможностями и формирование толерантного отношения.

«Для людей с ограниченными возможностями интернет радио — это площадка для общения, получения массы полезной информации и доступа к услугам в области образования, трудоустройства, здравоохранения, спорта, права, творчества и других сфер жизни. И мы очень надеемся, что это интернет-радио будет диалоговой площадкой не только для самих людей с ограниченными возможностями, но и диалоговой площадкой для взаимодействия с неправительственными организациями, с государственными структурами», — рассказала директор общественного фонда «Reliance» Сауле Алпысова.

Эфиры будут вести незрячие и слабовидящие журналисты. В течение года они учились мастерству на радио, телевидении и в редакциях газет.

Передачи будут посвящены социальным и правовым проблемам, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями.

В перспективе отмечают организаторы, проект станет первой медиа платформой для НПО Казахстана.