21 апреля — день без радио и телевизора

Завтра, 21 апреля, по всей стране временно отключат все телеканалы и радио, передает OTYRAR.

АО «Казтелерадио» будет проводить планово-профилактические работы.

«Уведомляем вас о проведении планово-профилактических работ с отключением телерадиовещания спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей 21 апреля 2023 года с 03:00 до 17:00», — говорится в сообщении.

Национальный оператор телерадиовещания приносит извинения за временные неудобства. Планово-профилактические работы проводятся ежеквартально. Они необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания.