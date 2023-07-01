Токаев и Майра Мухамедқызы обсудили строительство нового театра в Шымкенте

В минувшую пятницу Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял заслуженную артистку Казахстана, директора театра оперы и балета Шымкента Майру Мухамедкызы.

Главный вопрос на повестке дня — строительство нового театра оперы и балета в Шымкенте. Инициатором стал сам Токаев.

«Шымкенту необходим новый театр, который будет отвечать мировым стандартам», — говорил президент во время рабочей поездки в южный мегаполис.

Как сообщили в управлении строительства, на данный момент разрабатывается проектно-сметная документация, после этого состоится конкурс на проведение строительно-монтажных работ. Тем не менее ориентировочно стройка начнется лишь в начале 2024 года, а сдадут объект в эксплуатацию только к концу 2025 года. Земельный участок определен в микрорайоне Шымкент сити.

«Есть вопросы, которые нужно решить к этому времени. Земельные вопросы, экспертиза, конкурс на ПСД, конкурс на СМР. Ориентировочно это займет полгода. Уже в следующем году начнется строительство»,- рассказал Амангали Кенжебеков, руководитель отдела мониторинга строительных объектов управления строительства Шымкента.

Токаев поблагодарил Майру Мухамедқызы за огромный вклад в развитие культуры Казахстана и пожелал ей творческих успехов.