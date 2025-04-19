«Разработка» — новый формат театрального искусства в Шымкенте

Зал погружается во тьму — и начинается не просто спектакль, а погружение в мир, где актёры не играют роли, а буквально проживают каждую эмоцию. На сцене — новый детектив «Звонок с места преступления». Он поступает в службу полиции. Оператору предстоит разгадать не только, кто убийца, но и почему произошло преступление.

Молодая команда актёров и режиссёров создаёт эмоциональные постановки на злобу дня, предлагая зрителям не просто спектакль, а настоящий театральный эксперимент.

Театр «Разработка» — первый независимый театр в Шымкенте. Он работает меньше года, но уже успел громко заявить о себе. Алена и Максим Бутаковы рассказывают, вдохновились опытом независимых театров в Алматы и решили воплотить свою мечту в Шымкенте. Сначала думали ставить отдельные спектакли, но родился целый театр.

«У нас до апреля было всего два спектакля и вот, в апреле мы выпустили третий спектакль «Звонок с места преступления». Возможно, уже в мае поставим новые, у нас на выбор две постановки: либо это «Бременские музыканты», семейный спектакль, либо Гоголь «Игроки».

Почему «Разработка»? Это пришло спонтанно и у нас всегда фигурировало: давайте пытаться разрабатывать что-то другое. И мы подумали, почему бы не назвать театр «Разработка». У нас даже родилась такая фраза — поиск новых форм, идей, форматов театрального искусства. Понятно, мы велосипед изобретать не будем, но будем искать новые форматы и для города это показывать», — говорит профессиональная актриса театра и кино Алёна Бутакова.

Спектакли театра «Разработка» — это живой отклик на реалии сегодняшнего дня. Здесь нет места штампам или заученным репликам. Каждый сюжет — это отражение жизни, её сложностей, противоречий и острых тем. Современные тексты — не просто выбор, а принципиальная позиция. На сцену выходят пьесы, написанные здесь и сейчас, постановки, которые говорят с залом на одном языке.

Максим Бутаков, профессиональный актер театра и кино: «Это современная драматургия, новая постановка была написана в декабре 2024 года. Это самая свежая, какая у нас есть. Когда мы связались с автором, чтобы попросить автоские права, оказалось, что мы первые, кто на эту пьесу попросил авторские права, то есть это была мировая премьера.

У нас очень получился чувственный театр, много чего на чувствах и эмоциях. Хотя не скажешь по нашим детективам, но мы так поставили что эмоции превыше всего, мы обсуждаем современные реалии что происходит с человечеством, как бытовые мелкие проблемы так и большие».

Креативная индустрия в Казахстане стремительно развивается. По поручению президента, именно она должна стать магнитом для туристов и казахстанцев. Независимые театры — важная часть этого направления. Они становятся площадками нового формата, где каждый зритель буквально находится внутри постановки — в тесном контакте с актёрами и происходящим на сцене.

Максим Бутаков, профессиональный актер театра и кино: «Вначале было страшно волнительно, сейчас даже интересно. Скорее всего, будем взаимодействовать со зрителем, все больше, наверное, будем делать тактильные спектакли. У нас в проекте, кроме тех двух спектаклей, еще аудиоспектакль, который мы хотим сделать».

Сегодня в команде театра 12 человек. Каждый может предложить идею, взять на себя режиссуру и воплотить свою постановку. Демократия здесь — не просто слово. А зрителям остаётся одно — окунуться в атмосферу живого театра и оценить творчество «Разработки».