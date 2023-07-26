Трансплантацию сердца внедряют в больницы по всей страны

В Алматы и Шымкенте провели первые операции по пересадке сердца от трупного донора.

Ранее такие сложнейшие операции проводились только в столичном национальном научном кардиологическом центре. Один из пациентов — 23 летний Данияр Байдулаев. Молодой человек ждал операцию с 16 лет. По словам врачей, трансплантация сердца для некоторых пациентов единственная возможность жить, вот только найти подходящее сердце сложно, не все хотят расставаться со своими органами, даже после смерти. Анастасия Новикова расскажет подробнее.

В груди Данияра Байдулаева теперь бьется чужое сердце. Мы уже показывали сюжет про юного жителя Алматы, который ждал своей очереди на пересадку сердца с 16 лет. И две недели назад 23-летний молодой человек перенес операцию по пересадке этого жизненно-важного органа. Сейчас Данияра перевели в палату, ему предстоит реабилитация. Средства на нее собирали всем Казахстаном.

«Еще предстоит долгое восстановление, долгая реабилитация, надеюсь все будет лучше чем было и я наконец смогу ходить в спортзал как я хотел до этого. Донором была женщина насколько я знаю, тоже проживающая в Алматы, я очень благодарен ее родственникам которые отдали ее органы на пересадку», — говорит Данияр Байдулаев, пациент.

Еще одну операцию по трансплантации сердца провели в шымкентском кардиоцентре. Сердце от донора из Костаная пересадили 61-летнему мужчине. До операции мужчина несколько раз попадал в больницу, медикаментозное лечение больше не помогало. Сегодня мужчина чувствует себя отлично: пропала ненавистная одышка, появился сон и аппетит. Он вновь может самостоятельно передвигаться.

«Чувствовал плохо себя, сейчас нормально, одышки нет, чуть голова кружится а так все нормально. Хожу 3-4 раза самостоятельно, а так себя хорошо чувствую», — говорит Бадырхан Мухтаров, пациент.

Сейчас в очереди на пересадку сердца в Казахстане стоят 142 человека. Но за последние 10 лет было проведено всего 88 операций по трансплантации этого органа. Врачи говорят, они могут проводить операции хоть каждый день, был бы донор. В нашей стране трупное донорство не сильно развито, не все согласны расстаться со своими органами даже после смерти. Кроме того, в обществе все еще есть предрассудки по поводу трансплантации.

«Потенциальными донорами считаются люди которым ставится диагноз смерть головного мозга. У родственников берут согласие, предварительно конечно врачи разговаривают с ними о донорстве, но чаще всего родственники отказываются», — говорит Диана Бегалиева, врач-кардиолог.

Кроме того, орган должен подходить по группе кроме, а донор и реципиент быть примерно одного веса и роста. Сейчас в минздраве проводят масштабную работу по информированию населения о важности трупного донорства. Сделать свой выбор за или против можно даже онлайн на сайте электронного правительства. При этом врачи советуют помнить, донорство не противоречит и религиозным канонам. И что после смерти человек может спасти семерых людей, которым нужны почки, печень, сердце или легкие.