Удобный проект для предпринимателей, торгующих на маркетплейсах

С 1 июля этого года Комитетом государственных доходов запущен пилотный проект по упрощенному декларированию в специальном налоговом режиме индивидуальных предпринимателей.

Участвовать в проекте может каждый из них, подав заявку на электронную торговую площадку.

«Участие в пилотном проекте предусматривает ежемесячное направление сведений о стоимости реализации и расчет сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет Комитета Государственных Доходов и рассылку уведомлений продавцам, участвующим в пилотном проекте. Это позволит предпринимателю сэкономить время на учете доходов при заполнении формы налогового учета, а так же снизит риски налоговых проверок и неуплаты налогов», — рассказала главный специалист отдела по работе с уполномоченными органами управления непроизводственных платежей ДГД по г. Шымкенту Диана Калым.

Цель пилотного проекта — исключение ошибок и упрощение налоговых обязательств индивидуальными предпринимателями, применяющими специальные налоговые режимы. Интернет-магазины Kaspi, Ozon и Wildberries уже интегрируют свои информационные системы с системами Комитета Государственных доходов