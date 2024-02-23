В 2 раза снизили ставку розничного налога в Шымкенте

Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что важна качественная поддержка малого и среднего предпринимательства на государственном уровне, создавать оптимальные условия для его развития.

В своём Послании Президент подчеркнул о необходимости упростить специальные налоговые режимы, чтобы минимизировать соблазны для уклонения от уплаты налогов.

В связи с этим, акимом города Габитом Сыздыкбековым было принято решение снизить с 4% до 2% ставку «специального налогового режима розничного налога». Снижение налоговой ставки до 50% позволит вывести предпринимательство из «теневой» экономики.

Стоит отметить, государство всячески оказывает поддержку бизнесу. В городе стремительно растет число субъектов малого и среднего предпринимательства. За последние 5 лет количество активно действующих субъектов предпринимательства в городе выросло в среднем на 20%, и на сегодня достигло 130 тыс. В результате доля МСБ в валовом региональном продукте увеличилась с 40% до 50%.