Шымкентским предпринимателям может грозить банкротство из за штрафов на сделки. Некоторые грозятся перерегистрировать свои ИП в другие регионы и оставить шымкентский бюджет без отчислений.

Все потому что налоговая обложила бизнесменов штрафами. Компании штрафуют за сделки до 1000 МРП, которые они провели за наличный расчет. Предприниматели говорят, они проводили их в рамках закона. А фискальщики усмотрели в их действиях признаки искусственного дробления, чтобы сэкономить на налогах. Бизнесмены обратились в палату предпринимателей. Там уверены, нарушены охраняемые и гарантируемые Конституцией страны права и свободы налогоплательщика.

Налоговики могут оставить Шымкент без предпринимателей. Бизнесмены грозятся перерегистрировать свои ИП в других регионах. Все потому, что их обложили штрафами. Мурат Аккулов юрист строительной компании. Мужчина говорит, фирмы штрафуют за то, что они совершали сделки за наличный расчет. Хотя согласно закону, предприниматели вправе расплачиваться наличными, если сумма сделки не превышает 1000 МРП, что чуть больше 3 миллионов тенге. В налоговой же увидели здесь признаки «искусственного дробления» сделок, мол, чтобы сэкономить на налогах. Предприниматели же уверены, в налоговой хотят пополнить бюджет за счет бизнеса.

«Некоторые уже на стадии банкротства, поскольку нарушения те, которые вменяют органы госдоходов, 266 статья, это уже в последующем будет привлекаться по 402 статье, и в последующем будет сделки признаны недействительными и будут принуждать оплачивать двойное налогообложение НДС и КПН, в общем получается из общего суммаоборота штраф будет составлять 37%«, — говорит Мурат Аккулов, юридический консультант компании «Ферротекс».

В палату предпринимателей уже обратились больше 70 предпринимателей — это строители, сферы ГСМ, купля-продажа. Там уверены, в налоговом органе неверно истолковали закон. При этом штрафовать их начали летом этого года. На сегодняшний день, налоговики вынесли административные постановления в адрес 242 предпринимателей. Ранее такие случаи были единичные.

«В законе о платежах и платежной системы нет понятия дробления, они видят умысел у предпринимателей. Они действуют самовольно по своим внутренним убеждениям, не в правовом поле. В 2021 году по этой статье 266 было возбуждено только одно дело, тогда как за 5 месяцев 2022 года 47 дел уже», — говорит Майя Исаева, начальник отдела по защите прав предпринимателей палаты предпринимателей Шымкента.

Причем в отношении некоторых предпринимателей выносились постановления без уведомления, говорят в палате. А некоторым сделкам 2-3 года. Под санкции налоговиков попали даже сделки тех компаний, которые восстанавливали Арысь после взрывов. На защиту предпринимателей встали и депутаты. В налоговой сейчас рассматривают их запрос.

«Комитетом государственных доходов рассматривается депутатский запрос партии «Акжол», касательно привлечения к административной ответственности по статье 266 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». По итогам рассмотрения запроса будет представлена разъяснительная информация», — департамент государственных доходов Шымкента.

Некоторые бизнесмены решили оплатить штрафы, другие оспорили их в суде. Но не все могут позволить себе тратить на это время и деньги. В палате предпринимателей обратились в прокуратуру. Именно там должны дать правовую оценку.