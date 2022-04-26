О мобильном приложении «e-SalyqBusiness»

С 01.01.2022 года в налоговый кодекс введен специальный налоговый режим с использованием мобильного приложения («e-SalyqBusiness»).

Мобильное приложение «e-SalyqBusiness», разработано уполномоченным органом для целей применения упрощенного порядка исполнения налоговых обязательств и обязательств по социальным платежам, постановки на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя,снятия с такого регистрационного учета, на основании электронного документа, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи налогоплательщика.

В специальном мобильном приложении в качестве документа, подтверждающего факт осуществления расчетов между индивидуальным предпринимателем, применяющим специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения, и покупателем (клиентом), получателем работ, услуг, формируется чек специального мобильного приложения.

Чек специального мобильного приложения содержит следующую информацию:

1) наименование налогоплательщика;

2) идентификационный номер налогоплательщика;

3) порядковый номер чека специального мобильного приложения;

4) наименование лица (юридического лица, индивидуального предпринимателя), для которого выполнены работы, оказаны услуги, его идентификационный номер.

5) дату и время совершения оплаты за выполненные работы, оказанные услуги;

6) стоимость выполненных работ, оказанных услуг (за единицу измерения);

7) наименование выполненных работ, оказанных услуг;

8) объем выполненных работ, оказанных услуг (в единицах их измерения);

9) общую стоимость выполненных работ, оказанных услуг;

10) штриховой код, содержащий в кодированном виде информацию о чеке специального мобильного приложения.

Чек специального мобильного приложения должен быть передан налогоплательщиком в момент расчета наличными деньгами и (или) с использованием системы (устройства) для приема безналичных платежей покупателю (клиенту), получателю работ и услуг, в том числе на указанный ими адрес электронной почты.

При иных формах расчетов в безналичной форме чек специального мобильного приложения должен быть сформирован и передан покупателю (клиенту), получателю работ, услуг, в том числе на указанный ими адрес электронной почты, не позднее трех календарных дней со дня, в котором произведены расчеты.

Специальное мобильное приложение формирует реестр доходов на основании чеков специального мобильного приложения и других сведений о доходах, полученных из иных источников.

Специальное мобильное приложение может быть использовано индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, для исполнения налоговых обязательств по расчету индивидуального подоходного налога и социальных платежей, их уплате и представлению упрощенной декларации.