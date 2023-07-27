Уполномоченный по правам человека РК посетил женскую колонию в Шымкенте

Уполномоченный по правам человека в Казахстане Артур Ластаев прибыл в Шымкент с рабочим визитом.

В ходе поездки он посетил единственную в стране женскую колонию и ознакомился с работой. Заслушав жалобы отбывающих наказание в исправительном учреждении омбудсмен провел личный прием.

Женская колония №78 в Шымкенте — единственное исправительное учреждение в республике. Главный омбудсмен страны знакомится с условиями содержания и отвечает на вопросы осуждённых. Одна из главных целей Артура Ластаева убедиться, что в исправительном учреждении не оказывают давления на отбывающих наказание, существуют доступ к установленным терминалам и возможность доставить жалобы женщин в соответствующие инстанции. А в случае выявления пробелов, принять нужные меры.

«По большому счёту, наша задача как уполномоченного по правам человека национального центра удостовериться, что преобразования, которые происходят в нашей стране доходят, что называется до самой земли, до конкретного учреждения. Вы знаете, начиная с этого года, мы передали медицинскую санчасть в министерство здравоохранения. Хотим посмотреть как идёт процесс передачи. Имеются ли какие -нибудь сложности, потому что жалобы по этому поводу уже некоторые осуждённые уже заявляли. Хотим узнать, если на системном уровне проблемы и вместе сообща решать», — говорит уполномоченный по правам человека РК Артур Ластаев.

Несколько женщин, отбывающих наказание в исправительном учреждении уже обращались за медицинской помощью. По их словам, медикаменты не доставляют вовремя, что затрудняет оказание экстренной помощи. Тем не менее, Жасмина, отбывающая наказание в исправительной колонии 5-й год, говорит, что когда она просила помощь, проблем не было. Условия в колонии её тоже не беспокоят.

«В законных правах нас не ограничивают, с родственниками общаемся раз в неделю. Есть возможность встречаться раз в 3-4 месяца. Никаких ограничений с этой стороны нет. Я сейчас здесь отбываю наказание по статье мошенничество. Половину зарплаты мы там компенсируем, дают такую возможность. С дугой стороны и время идёт здесь быстро»,- рассказала Жасмина.

В закрытом учреждении главный омбудсмен страны провел личный прием осуждённых, выслушал их жалобы и запросы. Артур Ластаев отметил, что будет изучать информацию и искать решение проблем.

«Мы обследуем, есть ли слепые зоны на территории колонии. Территория должна вся просматриваться. Нужны камеры наблюдения, чтобы сотрудники могли видеть применяется ли где-нибудь физическое насилие, так называемые пытки. Чтобы не было таких действий со стороны сотрудников колонии или между женщинами, при отсутствии персонала учреждения. Если будет видеонаблюдение, то на следующий день можно просмотреть видео и обнаружить с помощью камеры, как была нанесена травма, если медэкспертиза будет бессильна. Поэтому мы хотим обследовать, везде ли стоят камеры и нет ли в колонии серых непросматриваемых зон», — рассказывает Салтанат Турсынбекова, руководитель национального центра по правам человека.

В единственной женской колонии Казахстана сегодня отбывают наказание 195 человек. Около половины из них — отбывают срок за особо тяжкие преступления. Однако специалисты отмечают, что, несмотря на то, что они преступили закон, их права нарушаться не должны.